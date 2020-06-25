Экономист Охрименко заявил о разрушении промышленности Украины
В мае 2020 года украинское промышленное производство сократилось на 12,2% по сравнению с маем 2019 года
Такие данные приводит украинская государственная служба статистики, отмечая, что наибольшее падение за год было зафиксировано в добыче бурого и каменного угля, которая упала на 44,5%, и в текстильном производстве, сократившемся на 36,6%.
С января по май 2020 года, согласно данным службы, украинская промышленность, по сравнению с тем же периодом 2019 года сократилась на 8,7%. При этом ведомство отмечает, что падение в апреле составляло 16,2%, то есть можно говорить о том, что в мае спад замедлился.
Комментируя данные госстата, украинский экономист Александр Охрименко напоминает о заявлении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который говорил, что объявленный из-за пандемии коронавируса карантин не отражается\ на работе предприятий, та как закрылись лишь кафе и СПА-салоны, а заводы продолжают работать.
«Как всегда, обманул. В действительности, совершенно глупое решение запретить работу общественного транспорта фактически заблокировало работу экономики Украины, и поэтому такое падение», — заявил Охрименко.
По его словам, введенный из-за эпидемии карантин просто уничтожил украинскую экономику, дав в то же время людям из команды президента страны Владимира Зеленского возможность «заработать», воруя из государственного бюджета средства, предназначенные для «борьбы с коронавирусом».
«Промышленность Украины уничтожили, а себе в карман», — заключает экономист, слова которого приводит ИА Regnum.