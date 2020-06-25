Общественный штаб в Москве обнаружил фейки о нарушениях до начала голосования

Фейковые сообщения о нарушениях во время голосования по поправкам в Конституцию зафиксировали эксперты Общественного штаба в Москве. Недостоверные данные были получены до начала голосования, среди них оказались сообщения движения "Голос".

Фейки о нарушениях были отправлены в Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию. Московские эксперты заметили, что сообщения были получены еще до начала голосования.

Представители штаба обнаружили множество однотипных сообщений о нарушениях, в том числе на "Карте нарушений". Часть вбросов исходила от ассоциации "Голос", информация от нее была обнаружена при разборе обращений.

Глава ЦИК Элла Памфилова ранее заявляла о минимуме поступивших жалоб на нарушения в подготовке к голосованию по поправкам в Конституцию. Вместо тысяч сообщений, которые обычно приходят, было получено всего 70, рассказала Памфилова.