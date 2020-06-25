Contra Magazin: рано или поздно США начнут финансовую войну с Китаем

Соединенные Штаты Америки рано или поздно введут против Китая масштабные санкции, как ранее они это сделали в отношении России, и Пекину, если он хочет избежать экономических последствий отключения от основанной на долларе мировой финансовой системы, следует подготовиться.

Об этом в четверг, 25 июня, пишет издание Contra Magazin. Напоминая о недавней угрозе президента США Дональда Трампа ввести ограничительные меры против высокопоставленных членов китайской Коммунистической партии, которые якобы причастны к отправке представителей мусульманского меньшинства уйгуров в «концентрационные лагеря». Несмотря на то, что впоследствии Вашингтон передумал, Пекину не понравились эти угрозы, так как ест все основания опасаться, что в следующий раз Белый дом не ограничится «предупредительным выстрелом».

При этом эксперты убеждены, что США в неизбежно введут против китайских политиков и чиновников санкционные меры за кражу интеллектуальной собственности или за промышленный шпионаж, несмотря даже на то, что это не понравится их союзникам. В любом случае это лишь ускорит отделение Поднебесной от мировой финансовой системы, чего так сильно хотят американские «ястребы».

Китаю нужно готовиться к тому, что он рано или поздно будет отключен от долларовых платежных систем. Так считает заместитель председателя китайского Комитета по контролю за ценными бумагами Фан Синхай.

«Такое уже произошло со многими российскими предприятиями и финансовыми институтами. Нам необходимо заранее подготовиться, подготовиться реально, а не психологически», — подчеркивает китайский чиновник.

Кроме того, Синхай отмечает, что обесценивание американской валюты представляет собой угрозу для Китая, который является вторым после Японии держателем облигаций американского государственного займа.

Сейчас Китаю, если он хочет уберечь себя от экономических последствий, необходимо использовать свое влияние в торговой сфере, чтобы укреплять собственную валюту – юань. Если юань стане международной валютой, это избавит Пекин от беспокойства из-за финансового давления извне.