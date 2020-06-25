Жалоб по голосованию не поступало в избиркомы Новосибирска

В Новосибирской области подходит к концу первый день голосования по поправкам в Конституцию: на 18 часов по местному времени ни одной жалобы от голосующих в избирком не поступило.

«Голосование еще идет, поэтому по посещаемости информации пока нет. Средства защиты в наличии, все указания ЦИК, согласованные с Роспотребнадзором, на участках соблюдаются. Жалоб не поступало», — рассказали в избиркоме Новосибирской области корреспонденту «Политики сегодня».

Все 2000 участков в регионе обеспечены необходимыми средствами защиты.

Основная дата голосования по конституционным поправкам - 1 июля. Но выразить позицию можно раньше - с 25 июня. Это сделано для того, чтобы сократить потоки людей на избирательных участках и тем самым снизить риски заражения коронавирусом.

Голосование на Дальнем Востоке подошло к концу, но без провокаций не обошлось, рассказал ранее ПС член ОП РФ Максим Григорьев. Злоумышленники распространяют фейковые новости о голосовании в некоторых регионах России, но Независимый общественный мониторинг уже опроверг дезинформацию.