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Краснодарский избирком рассказал о мерах профилактики COVID при голосовании по поправкам

 Отдать голос за 5 минут, или Как голосует Нижегородская область

Отдать голос за 5 минут, или Как голосует Нижегородская область
Путин заявил об удобстве онлайн-формата для совещаний и одобрил его будущее использование

Путин заявил об удобстве онлайн-формата для совещаний и одобрил его будущее использование

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14:28   25 Июня 2020
Политика

Путин заявил об удобстве онлайн-формата для совещаний и одобрил его будущее использование

Путин заявил об удобстве онлайн-формата для совещаний и одобрил его будущее использование

Заседания в режиме видеоконференций очень удобны, онлайн-формат стоит активно использовать в будущем, заявил президент России Владимир Путин.

Глава Российской Федерации проводит рабочее совещание с членами Общественной палаты нового состава.

Ранее российский лидер заявил, что результаты голосования по изменениям в основной закон страны не должны быть накручены.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #конституция #Голосование2020

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