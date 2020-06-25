Путин заявил об удобстве онлайн-формата для совещаний и одобрил его будущее использование

Заседания в режиме видеоконференций очень удобны, онлайн-формат стоит активно использовать в будущем, заявил президент России Владимир Путин.

Глава Российской Федерации проводит рабочее совещание с членами Общественной палаты нового состава.

Ранее российский лидер заявил, что результаты голосования по изменениям в основной закон страны не должны быть накручены.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с 25 июня по 1 июля.