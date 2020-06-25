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14:26   25 Июня 2020
Политика

Путин призвал избегать "принудиловки" во время голосования по Конституции

Путин призвал избегать "принудиловки" во время голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин выступил резко против накручивания результатов голосования по поправкам к Конституции России. Никого нельзя принуждать оставлять свой голос, подчеркнул он.

Глава государства назвал принципиально важным момент, когда люди сами высказывают мнение по поправкам. Путин призвал вести "четкий мониторинг свободного волеизъявления", а также избегать "принудиловки". Результаты общероссийского голосования, по его словам, должны быть достоверными и легитимными.

Голосование по поправкам в Основной закон страны уже стартовало в России. Оно продлится до 1 июля, этот день признан выходным.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #Голосование2020

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