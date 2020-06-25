Путин призвал избегать "принудиловки" во время голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин выступил резко против накручивания результатов голосования по поправкам к Конституции России. Никого нельзя принуждать оставлять свой голос, подчеркнул он.

Глава государства назвал принципиально важным момент, когда люди сами высказывают мнение по поправкам. Путин призвал вести "четкий мониторинг свободного волеизъявления", а также избегать "принудиловки". Результаты общероссийского голосования, по его словам, должны быть достоверными и легитимными.

Голосование по поправкам в Основной закон страны уже стартовало в России. Оно продлится до 1 июля, этот день признан выходным.