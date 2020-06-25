Отдать голос за 5 минут, или Как голосует Нижегородская область

Нижегородская область приняла все необходимые меры для обеспечения безопасности и бесконтактности избирателей и членов участковых избиркомов на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом «Политике сегодня» сообщила председатель областной избирательной комиссии Маргарита Красилевская.

По ее словам, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, во время голосования на каждом избирательном участке при входе будет находиться антибактериальный коврик, участникам голосования будут измерять температуру, гражданам выдадут маски, перчатки и одноразовую авторучку. Наблюдатели, журналисты и члены избиркомов также будут находиться в масках и перчатках.

«Каждый избирательный участок будет оснащен санитайзерами, ручными и стационарными металлодетекторами», — добавила Красилевская.

Кроме того, обеспечена возможность проведения проверок ГУ МЧС по Нижегородской области по соблюдению правил пожарной безопасности в помещениях для голосования.

Маргарита Красилевская также сообщила, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора органами местного самоуправления организована ежедневная влажная уборка и дезинфекция помещений для голосования, автотранспортных средств, задействованных в работе участковых избирательных комиссий. Помимо этого, оказано содействие в нанесении разметки сигнальными лентами в помещении для голосования. В помещениях, где это возможно было сделать, осуществлено разграничение выхода и входа.

Работать участковые избирательные комиссии в Нижегородской области будут с 08.00 до 20.00 часов с 25 по июля 2020 года, обеспечивая голосование граждан в помещениях участковых избиркомов, вне помещения для голосования (на дому), на придомовых территориях и на территориях с затрудненным транспортным сообщением.

Участники голосования должны будут находиться в помещении для голосования не более 5 минут, подчеркнула Красилевская. Кроме того, количество голосующих на избирательном участке не должно превышать 8—12 человек в час.