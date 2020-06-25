Депутат ГД рассказал о невозможности двойного голосования по поправкам к Конституции РФ

Двойное голосование по поправкам к Конституции РФ невозможно, в чем лично убедился глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Макаров сказал, что после того, как он зарегистрировался для электронного голосования, депутат специально поехал на избирательный участок, чтобы получить бюллетень. Однако Макарову его не выдали.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам отметил, что когда он приехал на участок и попросил бюллетень, там сказали, что его фамилия уже зарегистрирована для электронного голосования, сообщает РИА Новости.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля.