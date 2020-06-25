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14:18   25 Июня 2020
Армия

Решения Асада позволят молодым специалистам получить образование в Сирии

Решения Асада позволят молодым специалистам получить образование в Сирии

Президент Сирии Башар Асад уделяет особое внимание развитию системы образования в Сирии, а также разрабатывает меры поддержки молодых специалистов.

Представители Министерства туризма и Сирийский виртуальный университет подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому предполагается создание прикладного факультета по специальностям в области туризма, передает Федеральное агентство новостей.

Глава Министерства туризма Сирии Мухаммед Рами Радван и директор Сирийского виртуального университета Халил Аджами подчеркнули, что цель меморандума - подготовить специалистов в области туризма, которые будут развивать туристическую отрасль.

Сотрудничество университетов и сирийского правительства во главе с президентом Башаром Асадом позволит создать систему обучения через Интернет. Образование будет доступнее для сирийцев, которые желают получить профессию.

Отметим, президент Сирии Башар Асад ранее подписал поправки в законодательство, предоставив студентам вузов возможность продолжить учебу после вынужденного перерыва.

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Автор: Борис Нестеров
#сирия #асад #туризм

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