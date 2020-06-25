Решения Асада позволят молодым специалистам получить образование в Сирии
Президент Сирии Башар Асад уделяет особое внимание развитию системы образования в Сирии, а также разрабатывает меры поддержки молодых специалистов.
Представители Министерства туризма и Сирийский виртуальный университет подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому предполагается создание прикладного факультета по специальностям в области туризма, передает Федеральное агентство новостей.
Глава Министерства туризма Сирии Мухаммед Рами Радван и директор Сирийского виртуального университета Халил Аджами подчеркнули, что цель меморандума - подготовить специалистов в области туризма, которые будут развивать туристическую отрасль.
Сотрудничество университетов и сирийского правительства во главе с президентом Башаром Асадом позволит создать систему обучения через Интернет. Образование будет доступнее для сирийцев, которые желают получить профессию.
Отметим, президент Сирии Башар Асад ранее подписал поправки в законодательство, предоставив студентам вузов возможность продолжить учебу после вынужденного перерыва.