Назвавший журналиста «идиотом» сотрудник ТИК в Петербурге извинился за свои слова

Журналисту издания ЗАКС.ру Сергею Еремееву принесли извинения, конфликт между ним и представителем ТИК исчерпан. Об этом «Политике сегодня» сообщил председатель ТИК Алексей Садофеев.

Ранее в Telegram-каналах явилось видео, на котором зампред ТИК №24 Павел Дмитриев требует от журналиста выключить камеру, обзывает его «идиотом», заявляя, что тот якобы нарушает закон «О съемке». Запись быстро распространилась по мессенджерам с формулировками об избиении сотрудника СМИ.

«Насколько я знаю, никого не били. Был словесный конфликт, не более того, — рассказал «ПС» председатель ТИК Алексей Садофеев. — Возникли некоторые недопонимания в части того, что можно снимать, а что нельзя. Но конфликт был исчерпан. Председатель комиссии и наблюдатель, который был на участке, принесли извинения за некорректные формулировки. Сейчас журналист реализует свои полномочия на участке».

Сам Сергей Еремеев в комментарии также подтвердил, что конфликт улажен.