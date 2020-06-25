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15:22   25 Июня 2020
Россия

Назвавший журналиста «идиотом» сотрудник ТИК в Петербурге извинился за свои слова

Назвавший журналиста «идиотом» сотрудник ТИК в Петербурге извинился за свои слова

Журналисту издания ЗАКС.ру Сергею Еремееву принесли извинения, конфликт между ним и представителем ТИК исчерпан. Об этом «Политике сегодня» сообщил председатель ТИК Алексей Садофеев.

Ранее в Telegram-каналах явилось видео, на котором зампред ТИК №24 Павел Дмитриев требует от журналиста выключить камеру, обзывает его «идиотом», заявляя, что тот якобы нарушает закон «О съемке». Запись быстро распространилась по мессенджерам с формулировками об избиении сотрудника СМИ.

«Насколько я знаю, никого не били. Был словесный конфликт, не более того, — рассказал «ПС» председатель ТИК Алексей Садофеев. — Возникли некоторые недопонимания в части того, что можно снимать, а что нельзя. Но конфликт был исчерпан. Председатель комиссии и наблюдатель, который был на участке, принесли извинения за некорректные формулировки. Сейчас журналист реализует свои полномочия на участке».

Сам Сергей Еремеев в комментарии также подтвердил, что конфликт улажен.

«Судя по всему, потом Дмитриеву позвонили из ТИК или Горизбиркома и он сменил тон <…>. Он даже извинился передо мной и объяснил, что уже два дня на нервах, вот и сорвался, просил не обижаться. Извинился и подъехавший чуть позже председатель ТИК Алексей Садофеев», — рассказал журналист.

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Автор: Карина Азоян
#санкт-петербург #конституция2020 #голосование2020

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