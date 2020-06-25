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14:08   25 Июня 2020
Общество

Явка на электронное голосование по Конституции составила 20%

Явка на электронное голосование по Конституции составила 20%

Около 20% россиян приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ в онлайн-формате.

Общая явка в первый день голосования по поправкам к Конституции России составила 20%. Более 166 тысяч граждан оставили свои электронные голоса на портале 2020og.ru.

С момента открытия общероссийского электронного голосования прошло 4 часа. Чтобы стать избирателем и принять участие онлайн, необходимо авторизоваться на портале с помощью учетной записи с портала госуслуг. Затем на номер телефона пользователя будет выслано СМС-сообщение с кодом подтверждения. После его введения, появится страница электронного бюллетеня.

Всероссийский день голосования по поправкам к Конституции РФ состоится 1 июля. Этот день объявлен в стране выходным по указу президента России Владимира Путина.

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Автор: Яна Либерман
#конституция рф #Голосование2020

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