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14:07   25 Июня 2020
Политика

Мосгоризбирком: голосующие по Конституции онлайн могут сделать это лишь раз

Мосгоризбирком: голосующие по Конституции онлайн могут сделать это лишь раз

Голоса участников дистанционного голосования по поправкам к Конституции России, которые попытались отдать свой голос на обычных участках, будут учтены лишь единожды. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

К членам избирательных комиссий, которые по ошибке выдали таким гражданам бюллетени, примут дисциплинарные меры. Об этом информирует ТАСС.

На сегодняшний день зарегистрировано два случая, когда жители Москвы, которые ранее подали заявку на участие в электронном голосовании, попытались после этого проголосовать и на традиционных участках. Первый случай произошел на участке №1958 в Орехово-Борисово, второй — на участке №141 в Тверском районе. В отношении членов ТИК в обоих случаях будут приняты дисциплинарные решения Мосгоризбиркома. Голоса москвичей будут учтены, но только один раз, подчеркнул Ермолов.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #конституция #тик #Голосование2020

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