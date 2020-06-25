Памфилова обвинила журналиста "Дождя" в провокации

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова расценила как провокацию факт двойного голосования журналистом "Дождя" Павлом Лобковым.

Подобные инциденты Памфилова назвала "подарком в кавычках".

"Ряд провокаций. Кое-кто пошел сознательно два раза проголосовать", — сказала глава ЦИК в информационном центре.

В комиссии добавили, что Лобков совершил административное нарушение. Сотрудники избиркомов, которые допустили эту ситуацию, понесут наказание.

Голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня и продлится до 1 июля. Граждане страны могут как оставить голос в избирательном участке, так и проголосовать дистанционно.