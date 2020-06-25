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14:47   25 Июня 2020
Россия

Краснодарский избирком рассказал о мерах профилактики COVID при голосовании по поправкам

Краснодарский избирком рассказал о мерах профилактики COVID при голосовании по поправкам

Участки для голосования по поправкам в Краснодарском крае полностью готовы к приему граждан. Об этом «Политике сегодня» сообщили в краевой избирательной комиссии.

«Осуществлена проверка помещений, проведено обучение членов избирательных комиссий всех уровней, развёрнута широкомасштабная информационная работа, на участки для голосования переданы средства индивидуальной защиты. Процесс подготовки помещений для голосования активно освещался на официальном сайте избирательной комиссии Краснодарского края и сайте сетевого издания «Вестник избирательной комиссии Краснодарского края»», — рассказали в избиркоме Краснодарского края.

Кроме того, приняты все необходимые меры в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.

«Участникам голосования будет измеряться температура, выдаваться перчатки и маски, а также индивидуальные ручки для заполнения бюллетеня. Во всех помещениях для голосования будут использоваться антисептические средства, а при голосовании вне помещения для голосования – антибактериальные салфетки. Организаторы голосования дополнительно с указанными средствами индивидуальной защиты смогут использовать одноразовые халаты и защитные экраны для лица. В помещениях для голосования будет осуществляться уборка контактных поверхностей и проветривание», — заверили в избиркоме.

В избирательной комиссии Краснодарского края подчеркнули, что никаких трудностей при подготовке помещений для голосования граждан не возникло.

Голосование по поправкам в основной закон России уже стартовало и продлится до 1 июля.

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Автор: Александр Люблинский
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