Патриарх Кирилл проголосовал по поправкам к Конституции

Патриарх Кирилл принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

"В Патриаршую и Синодальную резиденцию в Даниловом монастыре прибыли председатель и секретарь Участковой избирательной комиссии №1754 (3-й Павловский пер., 14)", — уточнили в пресс-службе РПЦ.

Голосование по поправкам к Конституции продлится с 25 июня по 1 июля. Свои голоса уже оставили заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, актер Сергей Безруков и другие известные личности.