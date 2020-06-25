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13:49   25 Июня 2020
Политика

Патриарх Кирилл проголосовал по поправкам к Конституции

Патриарх Кирилл проголосовал по поправкам к Конституции

Патриарх Кирилл принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

"В Патриаршую и Синодальную резиденцию в Даниловом монастыре прибыли председатель и секретарь Участковой избирательной комиссии №1754 (3-й Павловский пер., 14)", — уточнили в пресс-службе РПЦ.

Голосование по поправкам к Конституции продлится с 25 июня по 1 июля. Свои голоса уже оставили заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, актер Сергей Безруков и другие известные личности.

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Автор: Борис Нестеров
#патриарх кирилл #Голосование2020

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