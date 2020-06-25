Около двухсот человек проголосовали в УИК-ах Адмиралтейского района Петербурга

Голосование в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга проходит по всем эпидемиологическим и организационным правилам. Об этом рассказал корреспондент «Политики сегодня», побывавший на четырех избирательных участках.

Недалеко от станции метро «Технологический институт» находится УИК 43 — в лицее 281, в котором учился президент РФ Владимир Путин. Участок работает с 8 утра, к 13.30 по мск проголосовали около 50 человек. Изначально голосование планировалось провести в районных ВУЗ-ах, но из-за студенческих экзаменов УИК-и пришлось организовать в школах.

Полицейские дежурят на месте, все присутствующие обеспечены средствами индивидуальной защиты — масками, перчатками, одноразовыми ручками. На входе участникам голосования измеряют температуру.

В том же лицее, но в корпусе для дошкольников, находится УИК 46, расположенный в актовом зале. Там проголосовали около 80 человек, сообщает корреспондент ПС.

В УИК 48 проголосовали около 45 человек, в пачке осталось 25 бюллетеней — вторая стопка бланков еще не закончена. Все меры безопасности соблюдаются, температура пришедших измеряется на входе. Голосование проходит в спортивном зале: для соблюдения дистанции места достаточно. В здании находится и УИК 47, также работающий в штатном режиме.

Ранее корреспондент «Политики сегодня» побывал на избирательных участках Приморского района: там явку на голосование назвали «хорошей».