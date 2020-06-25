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13:40   25 Июня 2020
Политика

Мосгоризбирком рассказал об условиях голосования по поправкам к Конституции

Мосгоризбирком рассказал об условиях голосования по поправкам к Конституции

Записавшиеся на электронное голосование москвичи смогут проголосовать очно только 1 июля и при условии, что до сих пор не отдали свой голос дистанционно. Об этом сообщил секретарь Мосгоризбиркома в письме председателям ТИКов.

Ранее произошел инцидент, во время которого на одном из московских избирательных участков гражданину, исключенному из списка из-за подачи заявления на участие в дистанционном голосовании, выдали бюллетень по ошибке. После этого ящик для голосования был опечатан, а бюллетень признан недействительным.

В настоящее время в России предусмотрена административная и уголовная ответственность за неоднократную выдачу и получение бюллетеней для голосования.

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Автор: Юлия Яковлева
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