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14:04   25 Июня 2020
Россия

Депутат Марченко призвал ужесточить закон в отношении провокаторов на голосовании

Депутат Марченко призвал ужесточить закон в отношении провокаторов на голосовании

25 июня 2020 года стартовало всероссийское голосование по конституционным поправкам. Депутат от фракции «Единая Россия» Евгений Марченко уверен, что представители оппозиции пустят в ход провокации или устроят незаконные акции.

«Конечно, они попытаются что-то сделать. Они уже делают, ведь сейчас необязательно выходить из дома, чтобы устроить протест. Они снимают в сети свои ролики, в которых призывают не ходить голосовать или выступить против изменений. Поэтому процесс уже, по сути, запущен», — заявил народный избранник.

Марченко уверен: нужно ужесточать действующее законодательство в части проведения несогласованных акций. Тем более на фоне того, что в ближайшую неделю будет решаться судьба главного документа страны. Подобные провокации необходимо пресекать, добавил Марченко.

«Имеет смысл с законодательной точки зрения обратить на это внимание. Зачем провокаторы пытаются влиять на мнение других людей? Речь же сейчас не о выборах, когда голосуют за или против определенного кандидата. Сейчас решается судьба страны. И люди, которые этому мешают, должны нести ответственность», — заметил депутат.

По его словам, россияне сами в состоянии решить, как им оценить конституционные поправки. Информационные вбросы оппозиционеров и провокаторов здесь абсолютно не нужны.

«Политика Сегодня» в специальной инструкции рассказывала, как, когда и где можно проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Дата основного голосования - 1 июля, но выразить свое мнение можно заранее, с сегодняшнего дня.

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Автор: Роман Самойлов
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