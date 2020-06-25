Песков прокомментировал заявление Лукашенко о вмешательстве в выборы

Следует задуматься над аргументированностью обвинения в адрес РФ. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с заявлением президента Белоруссии.

Песков объяснил, что Россия никогда не вмешивается в электоральные процессы своего и других государств. Пресс-секретарь также попросил белорусского лидера аргументировать свою позицию.

"Что касается расследования, то мы, слава богу, не в Вашингтоне живем. Нужно задумываться о том, насколько могут соответствовать обвинения в адрес нашей страны", — подчеркнул Дмитрий Песков.

Президент Белоруссии 24 июня посетил Россию и побывал на торжественном параде Победы в Москве. Там он общался с главой РФ и принимал участие в некоторых праздничных мероприятиях.