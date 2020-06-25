Песков дистанционно проголосовал по поправкам в Конституцию

Пресс-секретарь президента РФ отметил скорость и удобство электронного способа голосования.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что проголосовал по поправкам в Конституцию РФ во время поездки на работу. Об этом он заявил на брифинге с журналистами.

Политик отметил, что три дня назад он зарегистрировался на сайте и получил возможность не посещать избирательный участок.

"Я уже проголосовал. Электронное голосование работает прекрасно, быстро и удобно", — сообщил Песков.

В России 25 июня началось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Граждане страны смогут высказать свое мнение и опустить бюллетень до первого июля.