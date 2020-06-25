Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Краснодарский избирком рассказал о мерах профилактики COVID при голосовании по поправкам

Краснодарский избирком рассказал о мерах профилактики COVID при голосовании по поправкам

 Отдать голос за 5 минут, или Как голосует Нижегородская область

Отдать голос за 5 минут, или Как голосует Нижегородская область
Путин заявил об удобстве онлайн-формата для совещаний и одобрил его будущее использование

Путин заявил об удобстве онлайн-формата для совещаний и одобрил его будущее использование

 Путин призвал избегать "принудиловки" во время голосования по Конституции

Путин призвал избегать "принудиловки" во время голосования по Конституции
США готовы отправлять в бой учебные самолеты F-22

США готовы отправлять в бой учебные самолеты F-22

 Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа
Краснодарский избирком рассказал о мерах профилактики COVID при голосовании по поправкам

Краснодарский избирком рассказал о мерах профилактики COVID при голосовании по поправкам

 Отдать голос за 5 минут, или Как голосует Нижегородская область

Отдать голос за 5 минут, или Как голосует Нижегородская область
Путин заявил об удобстве онлайн-формата для совещаний и одобрил его будущее использование

Путин заявил об удобстве онлайн-формата для совещаний и одобрил его будущее использование

 Путин призвал избегать "принудиловки" во время голосования по Конституции

Путин призвал избегать "принудиловки" во время голосования по Конституции
США готовы отправлять в бой учебные самолеты F-22

США готовы отправлять в бой учебные самолеты F-22

 Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа
13:25   25 Июня 2020
Политика

Путин ждет от кабмина новых подходов в вопросе государственного материального резерва

Путин ждет от кабмина новых подходов в вопросе государственного материального резерва

Путин поручил правительству России проработать новые подходы к формированию государственного материального резерва. Кабмин должен справиться с этой задачей до августа.

В перечне поручений, который опубликован на сайте Кремля, также приводится "проработка вопросов уточнения полномочий и ответственности федеральных органов исполнительной власти в этой сфере".

До этого глава государства отмечал, что процесс формирования государственного материального резерва должен проходить с учетом опыта, который Россия приобрела в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#путин #правительство

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...