Путин ждет от кабмина новых подходов в вопросе государственного материального резерва

Путин поручил правительству России проработать новые подходы к формированию государственного материального резерва. Кабмин должен справиться с этой задачей до августа.

В перечне поручений, который опубликован на сайте Кремля, также приводится "проработка вопросов уточнения полномочий и ответственности федеральных органов исполнительной власти в этой сфере".

До этого глава государства отмечал, что процесс формирования государственного материального резерва должен проходить с учетом опыта, который Россия приобрела в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.