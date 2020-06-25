Республика Коми приняла все меры профилактики COVID для голосования по поправкам

Каждый участник голосования по поправкам в Конституцию в Республике Коми будет обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Об этом «Политике сегодня» сообщила руководитель аппарата Избирательной комиссии республики Наталия Макарова.

По ее словам, избирательной комиссией приняты все необходимые меры для профилактики рисков, связанных с коронавирусной инфекцией.

«В кратчайшие сроки проведена вся необходимая работа по заключению контрактов на поставку необходимых товаров и услуг. На каждый участок для голосования доставлены маски, перчатки, антисептики, распылители, термометры, сейф-пакеты, сигнальные ленты, специальные мешки для сбора отходов, дезинфицирующие салфетки, одноразовые ручки, защитные экраны, хлорные таблетки, дезинфекционные многослойные коврики. Заключены договоры с организациями на проведение неоднократной дезинфекции помещений для голосования», — сообщила руководитель аппарата избиркома.

Макарова напомнила, что Центральная избирательная комиссия России установила приоритеты при разработке дополнительных механизмов реализации прав граждан на участие в голосовании в условиях сохраняющихся рисков пандемии коронавируса:

гарантия безопасности здоровья всех участников голосования;

создание максимально удобных и доступных условий для голосования;

открытость и прозрачность всех процедур;

организация работы общественных наблюдателей и представителей СМИ.

Наталия Макарова подчеркнула, что избирательная комиссия Республики Коми работает в строгом соответствии со всеми документами ЦИК России и Роспотребнадзора.

«Все участники голосования, члены избирательных комиссий, иные лица, включая наблюдателей, представителей СМИ, сотрудников ОВД, находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, на каждом участке будет установлен температурный контроль, а сам участок будет в течение дня обрабатываться дезинфицирующими растворами», — рассказала она.

Руководитель аппарата избиркома также заявила, что в Республике Коми максимально обеспечивается возможность голосования с 25 июня – на дому, на предприятиях, на участках для голосования.

Всего в подготовке проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ на территории республики участвуют Избирательная комиссия Республики Коми, 21 территориальная избирательная комиссия, 650 участковых комиссий. Общая численность избирателей в Коми на 1 января 2020 года — 661 474.