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13:21   25 Июня 2020
Политика

Песков заявил, что лидеры Франции и России обсудят украинский вопрос 26 июня

Песков заявил, что лидеры Франции и России обсудят украинский вопрос 26 июня

Главы России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудят вопрос украинского урегулирования, Сирию, Ливию, а также ряд другим тем 26 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее о проведении встреч лидеров двух государств сообщил Елисейский дворец. Политики поднимут "вопросы обеспечения стратегического равновесия", а также текущую ситуацию с коронавирусом.

Песков также подчеркнул, что начало видеоконференции планируется сделать открытым для средств массовой информации. Так, пресс-служба Кремля опубликует запись начала встречи Макрона и Путина.

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Автор: Ирина Большунова
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