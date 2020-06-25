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13:19   25 Июня 2020
Политика

Песков рассказал, когда Путин проголосует по поправкам к Конституции РФ

Песков рассказал, когда Путин проголосует по поправкам к Конституции РФ

Президент РФ Владимир Путин может проголосовать по поправкам к Конституции РФ на избирательном участке или в режиме онлайн, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, если президент решит прийти на избирательный участок, то он сделает это 1 июля. Он уточнил, что у российского лидера есть возможность проголосовать в электронном формате, так как он является жителем Москвы. Кроме того, президент РФ может досрочно посетить избирательный участок, добавил Песков.

Голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало в стране 25 июня, оно продлится включительно до 1 июля. В Москве и Нижегородской области предусмотрено электронное голосование, в остальных регионах работают избирательные участки с 8:00 до 20:00 каждый день. Ранее в ЦИК России рассказали о перестраховке от неоднократного голосования, сообщает RT.

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Автор: Илья Романович
#путин #песков #Голосование2020

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