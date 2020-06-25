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13:11   25 Июня 2020
Политика

Песков заявил, что поправки вызваны необходимостью закрепить суверенитет России

Песков заявил, что поправки вызваны необходимостью закрепить суверенитет России

Конституционные поправки вызваны необходимостью закрепить суверенитет России, а также социальный характер государства. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Также он обозначил, что глава государства Владимир Путин сможет проголосовать досрочно в онлайн-формате, либо же 1 июля на избирательном участке, как и любой другой гражданин Российской Федерации.

Голосование по поправкам к Основному закону страны пройдет в период с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #песков #конституция #Голосование2020

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