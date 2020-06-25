Жириновский примет участие в голосовании по Конституции 26 июня

Глава ЛДПР Владимир Жириновский оставит свой голос относительно нововведений в Основной закон Российской Федерации 26 июня. По словам руководителя объединения, в пятницу он посетит один из пунктов голосования и примет решение.

Общероссийское голосование по изменениям к Конституции началось 25 июня, оно будет проходить до 1 июля включительно, этот день для граждан РФ объявлен официальным выходным. Избирательные участки открыты на территории Белоруссии — в Минске и Бресте. Также находящиеся в Молдавии и Азербайджане россияне смогут оставить свой голос на территориях диппредставительств.

Телеканал "Царьград" сообщает, что обновленное законодательство РФ уравняет верующих с неверующими, вследствие чего объединит общество, считает протоиерей Леонид Калинин.