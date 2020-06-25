Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Григорьев рассказал, как разоблачали фейки о голосовании на Дальнем Востоке

Григорьев рассказал, как разоблачали фейки о голосовании на Дальнем Востоке

 Строительство трассы «Таврида» закончат в 2023 году

Строительство трассы «Таврида» закончат в 2023 году
Песков заявил, что поправки вызваны необходимостью закрепить суверенитет России

Песков заявил, что поправки вызваны необходимостью закрепить суверенитет России

 Жириновский примет участие в голосовании по Конституции 26 июня

Жириновский примет участие в голосовании по Конституции 26 июня
США готовы отправлять в бой учебные самолеты F-22

США готовы отправлять в бой учебные самолеты F-22

 Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа
Григорьев рассказал, как разоблачали фейки о голосовании на Дальнем Востоке

Григорьев рассказал, как разоблачали фейки о голосовании на Дальнем Востоке

 Строительство трассы «Таврида» закончат в 2023 году

Строительство трассы «Таврида» закончат в 2023 году
Песков заявил, что поправки вызваны необходимостью закрепить суверенитет России

Песков заявил, что поправки вызваны необходимостью закрепить суверенитет России

 Жириновский примет участие в голосовании по Конституции 26 июня

Жириновский примет участие в голосовании по Конституции 26 июня
США готовы отправлять в бой учебные самолеты F-22

США готовы отправлять в бой учебные самолеты F-22

 Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа
13:07   25 Июня 2020
Политика

Жириновский примет участие в голосовании по Конституции 26 июня

Жириновский примет участие в голосовании по Конституции 26 июня

Глава ЛДПР Владимир Жириновский оставит свой голос относительно нововведений в Основной закон Российской Федерации 26 июня. По словам руководителя объединения, в пятницу он посетит один из пунктов голосования и примет решение.

Общероссийское голосование по изменениям к Конституции началось 25 июня, оно будет проходить до 1 июля включительно, этот день для граждан РФ объявлен официальным выходным. Избирательные участки открыты на территории Белоруссии — в Минске и Бресте. Также находящиеся в Молдавии и Азербайджане россияне смогут оставить свой голос на территориях диппредставительств.

Телеканал "Царьград" сообщает, что обновленное законодательство РФ уравняет верующих с неверующими, вследствие чего объединит общество, считает протоиерей Леонид Калинин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#жириновский #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...