ЦИК: Журналист Лобков, намеренно проголосовавший дважды, будет оштрафован

ЦИК разбирается в причинах, по которым журналист «Дождя» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию. Самого журналиста, очевидно, ждет административная ответственность. Об этом «Политике Сегодня» сообщил зампред ЦИК Николай Булаев.

Ранее Лобков сообщил, что утром 25 июня он выразил свое мнение по поправкам на участке №141 в Москве, а через час успешно проголосовал еще и на сайте электронного правительства Москвы.

«В таких случаях говорят — человеческий фактор, — прокомментировал Николай Булаев. — Первый час работы комиссий… У членов УИК ещё естественное волнение. Граждане, заявившиеся на дистанционное электронное голосование (ДЭК), должны быть исключены из списка своего участка. В том числе и господина Лобкова обязаны были исключить из списка, т.к. им было подано заявление на дистанционное голосование. Списки подавших заявления на ДЭГ во все ТИК и все УИК поступили своевременно. Идет проверка причин, по которым господин Лобков смог совершить правонарушение. После установления всех обстоятельств будет принято решение. На господина Лобкова, видимо, вынужденно будет составлен протокол об административном правонарушении».

Статья 5.22 КоАП РФ - «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для общероссийского голосования» — предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей.