В России готовят серийный выпуск трамвая «Корсар»

Невский завод электрического транспорта, входящий в компанию «Транспортные системы», собирается вскоре приступить к выпуску узкоколейных трамваев, что позволит Калининграду, Пятигорску и Евпатории с их нестандартной колеей обновить обветшавший подвижной состав.

Как сообщает издание «Санкт-Петербургские ведомости», трамвайная колея шириной в один метр сохранилась в нашей стране лишь в трех городах – известных своими узкими улочками Калининграде, Пятигорске и Евпатории, при этом производство узкоколейных трамваев в России было полностью прекращено еще в первой половине ХХ века, поэтому трамваи-ветераны, которые до сих пор там используются, давным-давно свое отслужили, но заменить их пока нечем.

Конструкторы «Транспортных систем» разработали модель 71-921 «Корсар», которая максимально учитывает современные требования к подвижному составу, а также соответствует рекомендациям Международного союза общественного транспорта.

Ширина кузова нового узкоколейного трамвая будет лишь на 10-20 сантиметров уже меньше ширины стандартного вагона, это позволит «Корсару» лучше вписываться в повороты, и проходить кривые малого радиуса пути без потери скорости и без отрыва от контактной сети, а также снизит неизбежную для узкоколейки боковую качку и позволит с легкостью расходиться со встречными вагонами. Об этом журналистам рассказал коммерческий директор «Транспортных сетей» Андрей Юхненко.

Конструкция нового вагона была разработана благодаря созданию инженерами компании особой трамвайной тележки, которая была запатентована и представлена на прошедшей год назад в Москве международной выставке «Электротранс-2019». При этом отдельные узлы и детали «Корсара» разрабатывали в нижегородской инжиниринговой компании «Фабрика композитов».

«Интерьер двух- или трехсекционного четырехосного вагона почти целиком будет выполнен из алюминиевых сплавов, не боящихся огня. А специальная конструкция кабины, поглощающая удар, защитит при столкновении с другим транспортом как водителя, так и пассажиров, — рассказал Юхненко, — Ну и, конечно, в салоне будет то, без чего современный пассажирский транспорт уже невозможно представить: система кондиционирования воздуха, мультимедийные комплексы, розетки для подзарядки гаджетов, Wi-Fi-роутер и прочее».

Вся конструкторская документация новой модели уже подготовлена, а выпускать трамваи компания «Транспортные системы» планирует на своих двух площадках в Петербурге и Твери. Трамвайные тележки и кузова будут делать работники Тверского предприятия. Они же будут устанавливать окна и проводить базовую подготовку интерьера. А в Петербурге будут принимать «полусырой трамвай» и доводить его до ума, выполняя оставшуюся часть работ, а также проводя отладку систем и испытания готового вагона.