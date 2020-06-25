Рассмотрение новой системы пенсионных накоплений могут перенести на конец 2020 года

Проект о новой системе пенсионных накоплений может быть рассмотрен в конце текущего года, сообщают "Известия" со ссылкой на письмо замглавы Минфина РФ в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

По данным газеты, заместитель министра финансов России Антон Дроздов объясняет перенос сроков рассмотрения проекта тем, что в ходе обсуждений он получил значительные замечания и предложения, на изучение которых необходимо дополнительное время.

В Российской трехсторонней комиссии сообщили "Известиям", что на данный момент документ к обсуждению не планируется, а ситуация с ним прояснится к концу 2020 года.