Российская оппозиция не знает, что делать с поправками

Российская несистемная оппозиция так и не придумала, что делать во время голосования по поправкам к Конституции. Одна ее часть призывает население голосовать против, другая – игнорировать, третья взяла паузу, так как не выбрала тактику поведения.

Причина такой разрозненности, по мнению независимого политолога Дмитрия Орешкина, в том, что у нынешней оппозиции нет понимания общей цели, в том числе общего видения ситуации.

«У них разные представления, как себя вести, и как следствие, разные действия. Чтобы объединиться нужна общая идеология, фигура, концепция. А концепция у всей оппозиции совершенно разная. Одна ее часть считает, что стране надо помогать развивать экономику, открывать СМИ, поддерживать предпринимателей и так далее. А другая, непримиримая, не настроена помогать государству, потому что уверена, что чем быстрее грохнется наш режим, тем лучше. Единственное, что их объединяет это непризнание фальсификационной природы голосований», - объяснил эксперт «Политике сегодня».

В период пандемии вся несистемная оппозиция сосредоточилась на интернет-акциях. Тому пример, дебаты Алексея Навального и Максима Каца. Оба выступают против поправок, но у них разные тактики. Первый призывает бойкотировать голосование, Кац же считает, что нужно обязательно голосовать. Принять участие в голосовании Навального и его сторонников агитирует даже организация «НЕТ!», созданная Михаилом Ходорковским. Однако ярый противник российской власти остается неумолимым и категорически отказывается посещать голосование. Об этом он также сообщил в своем профиле в Twitter. Такая неопределенность и внутренние споры совсем не помогают активистам набирать политические очки и добиваться хотя бы небольших успехов.

Механизмы протеста российских оппозиционеров неэффективны и устарели, а новых они не придумали, говорит политолог Владимир Брутер.

«Их стратегия и концепция порядком устарели. А если что-то устаревает, то оно должно превращаться во что-то другое. А во что-то другое оно не превратилось. Мне кажется, оппозиция не совсем понимает ту роль, которую должна играть в стране. Они пока играют свои собственные роли, а в том, что касается страны, они гораздо менее репрезентативны. Естественно, что с таким подходом никакого результата ждать не стоит», - объясняет эксперт.

Оппозиция — неотъемлемая часть гражданского общества, она существует в любом правовом государстве, борется, противится и выступает против устоявшегося порядка в стране. Таков демократический порядок. Однако у нынешних российских оппозиционеров, убежден Брутер, политического будущего нет.

«Если мы говорим об оппозиции, как об общенациональном явлении, оно требует больше динамики, более молодых людей и умения отказываться от части собственных убеждений. Пока мы ни того, ни другого, ни третьего не наблюдаем. Поэтому перспектив у нынешней оппозиции я не вижу», - разводит руками эксперт.

25 июня в России началось голосование по правкам к Конституции. Для того, чтобы соблюсти все санитарно-эпидемиологические нормы, оно продлится целую неделю, до 1 июля включительно. Причем в этом году граждане также смогут голосовать из дома. Для этого достаточно подать заявку на портале Госуслуг или позвонить в свою участковую комиссию.