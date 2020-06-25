Лукашенко сообщил о намерении в ближайшем будущем провести встречу с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает белорусское новостное агентство БелТА.

Лукашенко сообщил, что намерен провести встречу с Путиным в самое ближайшее время.

Телеканал "360" приводит слова Лукашенко, заявившего ранее, что Белоруссия будет препятствовать возрождению идей нацизма. По словам белорусского лидера, сейчас крайне важно противостоять попыткам некоторых стран фальсифицировать историю Великой Отечественной войны.