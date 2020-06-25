Сравнимые с Великой депрессией потрясения грозят мировой экономике

Потери глобальной экономики из-за вспышки коронавирусной инфекции будут похожи на последствия Великой депрессии 30-х годов, считает управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак

Убытки мировой экономики от COVID-19 в ближайшие годы могут вырасти более 12 триллионов долларов, прогнозирует специалист.

Государства станут чаще прибегать к внешним заимствованиям, что приведет к значительному увеличению публичного долга, передает мнение Шостака РИА Новости.

Людские ресурсы сейчас будут перемещаться от стагнирующих в быстро развивающиеся экономические сектора, отметил управляющий американского фонда Principal Investors.