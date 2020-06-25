Петербуржцы не стали ждать основной даты голосования по поправкам в Конституцию — 1 июля — и уже в первый день активно пошли на участки. В Приморском районе Петербурга избиратели явка «хорошая», рассказали сотрудники УИК-ов корреспонденту «Политики Сегодня».

Три УИК — №№1783, 1782 и 1784, — работают в одной школе с 8 утра до 20 вечера. На входе проверяют температуру, участки размечены линиями для соблюдения дистанции.

Голосующим выдают маски, перчатки, индивидуальную ручку. Помещение оборудовано санитайзерами и термометрами. Присутствуют полицейские. Все участники в масках.

«Все выдают и проверяют документы на входе, на каждом столе есть одноразовые перчатки, маски лежат в пакетах», — сообщает корреспондент «ПС».

В УИК №43 на Васильевском острове к полудню пришли около 50 человек.

Ранее член ОП РФ Маским Григорьев сообщал о большом количестве фейковых новостей о голосовании, распространяемых провокаторами. Наблюдатели в онлайн-режиме общаются с сотрудниками Независимого общественного мониторинга. Информация о «подвозе» голосующих в Магаданской области, как и об отсутствии средств защиты в местном УИК-е, уже опровергнута.