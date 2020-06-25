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12:25   25 Июня 2020
Политика

Сбой в работе сайта для голосования по поправкам в Конституцию устранен

Сбой в работе сайта для голосования по поправкам в Конституцию устранен

Сбой, произошедший в работе сайта для голосования по поправкам к Конституции РФ в режиме онлайн, устранен. Об этом информировал член ЦИК Антон Лопатин.

Ранее стало известно о том, что произошел сбой во время онлайн-голосования по поправкам. Это стало следствием пика нагрузки, сообщил Лопатин. К настоящему времени работа сайта восстановлена.

Голосование по поправкам к российской Конституции состоится в период с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #поправки #конституция

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