Добровинский назвал оскорбительным заявление Ефремова о желании усыновить детей Захарова

Актер Михаил ефремов из-за чувства вины хочет усыновить родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Желание актера Михаила Ефремова усыновить чужих детей является спекуляцией. Таким мнением поделился адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский.

"У Сергея Захарова нет несовершеннолетних детей, поэтому это популистское высказывание. Я думаю, что это звучит немного оскорбительно по отношению к этим людям, погиб человек и тут ты будешь усыновлять", — заявил юрист в интервью изданию Nation News.

Также Добровинский подчеркнул, что при всех факторах в нашей стране такая процедура невозможна, поскольку человек, совершивший тяжкое преступление, не может стать опекуном приемных детей.

Актер Михаил Ефремов восьмого июня в состоянии алкогольного опьянения врезался в автомобиль 57-летнего Сергея Захарова. Многие коллеги по театру и кино пытались оправдать артиста, называя смерть в результате аварии несчастным случаем. Однако эксперты уверены, что алкоголь не является объяснением смерти.