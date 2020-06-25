Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Григорьев рассказал, как разоблачали фейки о голосовании на Дальнем Востоке

Григорьев рассказал, как разоблачали фейки о голосовании на Дальнем Востоке

 Строительство трассы «Таврида» закончат в 2023 году

Строительство трассы «Таврида» закончат в 2023 году
Песков заявил, что поправки вызваны необходимостью закрепить суверенитет России

Песков заявил, что поправки вызваны необходимостью закрепить суверенитет России

 Жириновский примет участие в голосовании по Конституции 26 июня

Жириновский примет участие в голосовании по Конституции 26 июня
США готовы отправлять в бой учебные самолеты F-22

США готовы отправлять в бой учебные самолеты F-22

 Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа
Григорьев рассказал, как разоблачали фейки о голосовании на Дальнем Востоке

Григорьев рассказал, как разоблачали фейки о голосовании на Дальнем Востоке

 Строительство трассы «Таврида» закончат в 2023 году

Строительство трассы «Таврида» закончат в 2023 году
Песков заявил, что поправки вызваны необходимостью закрепить суверенитет России

Песков заявил, что поправки вызваны необходимостью закрепить суверенитет России

 Жириновский примет участие в голосовании по Конституции 26 июня

Жириновский примет участие в голосовании по Конституции 26 июня
США готовы отправлять в бой учебные самолеты F-22

США готовы отправлять в бой учебные самолеты F-22

 Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа
12:21   25 Июня 2020
Общество

Добровинский назвал оскорбительным заявление Ефремова о желании усыновить детей Захарова

Добровинский назвал оскорбительным заявление Ефремова о желании усыновить детей Захарова

Актер Михаил ефремов из-за чувства вины хочет усыновить родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова.

Желание актера Михаила Ефремова усыновить чужих детей является спекуляцией. Таким мнением поделился адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский.

"У Сергея Захарова нет несовершеннолетних детей, поэтому это популистское высказывание. Я думаю, что это звучит немного оскорбительно по отношению к этим людям, погиб человек и тут ты будешь усыновлять", — заявил юрист в интервью изданию Nation News.

Также Добровинский подчеркнул, что при всех факторах в нашей стране такая процедура невозможна, поскольку человек, совершивший тяжкое преступление, не может стать опекуном приемных детей.

Актер Михаил Ефремов восьмого июня в состоянии алкогольного опьянения врезался в автомобиль 57-летнего Сергея Захарова. Многие коллеги по театру и кино пытались оправдать артиста, называя смерть в результате аварии несчастным случаем. Однако эксперты уверены, что алкоголь не является объяснением смерти.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#дтп #михаил ефремов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...