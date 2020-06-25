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12:15   25 Июня 2020
Общество

Роструд напомнил россиянам о второй сокращенной рабочей неделе

Роструд напомнил россиянам о второй сокращенной рабочей неделе

Следующая рабочая неделя в России будет сокращенной в связи с проведением голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщили специалисты Роструда.

Граждане, которые 1 июля, в финальный день общероссийского плебисцита, будут работать, получат двойную оплату труда. Либо за работу в последний день голосования можно будет попросить дополнительный выходной, сообщили в Роструде. В таком случае зарплата за рабочий день будет в обычном размере, а день отдыха оплачиваться не будет, уточняет РИА Новости.

Одним из первых принял участие в голосовании по поправкам к Конституции временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов. По его мнению, россияне стали свидетелями и участниками исторического момента. Безопасность голосования подтвердили члены Общественной палаты РФ, сообщает телеканал "360".

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Автор: Юлия Яковлева
#поправки #конституция

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