Сбербанк заявил о снижении минимальной ставки по потребительским кредитам для физлиц

Ставка по потребительским кредитам для физических лиц сократилась с 12,9 до 11,9%. Об этом нововведении сообщил Сбербанк.

Снижение затронуло потребительские кредиты без обеспечения, потребительские кредиты под поручительство, а также займы на рефинансирование кредитов.

В сообщении банка подчеркнули, что на минимальные ставки могут рассчитывать те, кто получает зарплату или пенсию на карту банка. Размер ставки зависит от суммы и вида кредита, а также от факта наличия или отсутствия поручителя. На кредиты свыше 1 млн рублей будет действовать фиксированная ставка в 11,9%.