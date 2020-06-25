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12:12   25 Июня 2020
Экономика

Сбербанк заявил о снижении минимальной ставки по потребительским кредитам для физлиц

Сбербанк заявил о снижении минимальной ставки по потребительским кредитам для физлиц

Ставка по потребительским кредитам для физических лиц сократилась с 12,9 до 11,9%. Об этом нововведении сообщил Сбербанк.

Снижение затронуло потребительские кредиты без обеспечения, потребительские кредиты под поручительство, а также займы на рефинансирование кредитов.

В сообщении банка подчеркнули, что на минимальные ставки могут рассчитывать те, кто получает зарплату или пенсию на карту банка. Размер ставки зависит от суммы и вида кредита, а также от факта наличия или отсутствия поручителя. На кредиты свыше 1 млн рублей будет действовать фиксированная ставка в 11,9%.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #сбербанк #кредит

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