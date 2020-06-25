Системы подачи воды ремонтируют в провинциях Сирии в рамках проекта правительства Асада

Системы водопровода в сирийской провинции Тартус прошли полное техническое обслуживание в рамках программы правительства Сирии во главе с президентом Башаром Асадом по восстановлению инфраструктуры. Об этом пишет информагентство SANA.

Восстановительные работы проводились в районе Банияс. Специалисты установили насосную группу на второй станции проекта Блуз, а также заменили участок водопровода в районе деревни Хирбет ас-Санисил. Об этом рассказал глава корпорации Tartous Water Низара Джаббура.

Также полностью отремонтирован водопровод в районах Аль-Драйкиш, Аль-Сафсафа и Кфарфу. Устранены все протечки, давление в системе полностью восстановлено, пишет Федеральное агентство новостей.

Работы по восстановлению системы подачи воды проводятся в рамках проекта правительства Сирии во главе с президентом Башаром Асадом по развитию и восстановлению сирийских провинций.