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12:07   25 Июня 2020
Армия

Системы подачи воды ремонтируют в провинциях Сирии в рамках проекта правительства Асада

Системы подачи воды ремонтируют в провинциях Сирии в рамках проекта правительства Асада

Системы водопровода в сирийской провинции Тартус прошли полное техническое обслуживание в рамках программы правительства Сирии во главе с президентом Башаром Асадом по восстановлению инфраструктуры. Об этом пишет информагентство SANA.

Восстановительные работы проводились в районе Банияс. Специалисты установили насосную группу на второй станции проекта Блуз, а также заменили участок водопровода в районе деревни Хирбет ас-Санисил. Об этом рассказал глава корпорации Tartous Water Низара Джаббура.

Также полностью отремонтирован водопровод в районах Аль-Драйкиш, Аль-Сафсафа и Кфарфу. Устранены все протечки, давление в системе полностью восстановлено, пишет Федеральное агентство новостей.

Работы по восстановлению системы подачи воды проводятся в рамках проекта правительства Сирии во главе с президентом Башаром Асадом по развитию и восстановлению сирийских провинций.

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Автор: Юлия Яковлева
#сирия #асад #водоснабжение

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