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13:01   25 Июня 2020
Россия

Строительство трассы «Таврида» закончат в 2023 году

Строительство трассы «Таврида» закончат в 2023 году

Восьмой – последний – участок федеральной трассы «Таврида» в Крыму будет достроен и введен в эксплуатацию в 2023 году.

Об этом в четверг, 25 июня сообщает РИА Новости, приводя заявление пресс-секретаря крымского управления генерального подрядчика строительства трассы АО «ВАД» Григория Назарова.

«Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя заключил с АО «ВАД» контракт на строительство восьмого этапа трассы «Таврида». Сумма контракта составила 8,9 миллиарда рублей… Ввод в эксплуатацию восьмого этапа трассы «Таврида» запланирован в 2023 году», рассказал Назаров журналистам.

Напомним, петербургская компания АО «ВАД», которая занималась строительством предыдущих этапов трассы «Таврида», победила в тендере на строительство заключительного участка.

Протяженность Севастопольского участка (восьмого этапа трассы «Таврида») составляет шесть километров. На четырехполосной автодороге запланированы три транспортные развязки. Строительство будет вестись в два этапа, первый из которых, планируется завершить к 1 декабря 2021 года.

Ранее руководство компании «ВАД» сообщило, что к декабрю текущего года в эксплуатацию будут введены первые семь этапов трассы «Таврида». Движение транспорта из Керчи в Севастополь и обратно будет запущено уже в сентябре 2020 года.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #крым #строительство #общество #трасса таврида

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