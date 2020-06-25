Строительство трассы «Таврида» закончат в 2023 году

Восьмой – последний – участок федеральной трассы «Таврида» в Крыму будет достроен и введен в эксплуатацию в 2023 году.

Об этом в четверг, 25 июня сообщает РИА Новости, приводя заявление пресс-секретаря крымского управления генерального подрядчика строительства трассы АО «ВАД» Григория Назарова.

«Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя заключил с АО «ВАД» контракт на строительство восьмого этапа трассы «Таврида». Сумма контракта составила 8,9 миллиарда рублей… Ввод в эксплуатацию восьмого этапа трассы «Таврида» запланирован в 2023 году», рассказал Назаров журналистам.

Напомним, петербургская компания АО «ВАД», которая занималась строительством предыдущих этапов трассы «Таврида», победила в тендере на строительство заключительного участка.

Протяженность Севастопольского участка (восьмого этапа трассы «Таврида») составляет шесть километров. На четырехполосной автодороге запланированы три транспортные развязки. Строительство будет вестись в два этапа, первый из которых, планируется завершить к 1 декабря 2021 года.

Ранее руководство компании «ВАД» сообщило, что к декабрю текущего года в эксплуатацию будут введены первые семь этапов трассы «Таврида». Движение транспорта из Керчи в Севастополь и обратно будет запущено уже в сентябре 2020 года.