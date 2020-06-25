Статью Путина о Второй мировой войне в переводе опубликовала немецкая газета junge Welt

Статья президента РФ Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" вызвала интерес во всем мире. Немецкая молодежная газета левой ориентации junge Welt опубликовала сокращенный перевод статьи.

Немецкие журналисты из junge Welt опубликовали сокращенный перевод статьи президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне, сделав акцент на Мюнхенском сговоре, который и дал возможность Гитлеру развязать войну. Даже фотографию для перевода, как сообщает ТАСС, немцы выбрали из архивов встречи в Мюнхене.

На это фотографии запечатлены настоящие виновники Второй мировой войны: Невилл Чемберлен, Бенито Муссолини, Адольф Гитлер и Эдуар Даладье. В 1938 году во время встречи в Мюнхене они подписали договор о разделе Чехословакии без участия представителей этой страны. Вернувшись в Лондон, Чемберлен заявил, что принес англичанам мир.