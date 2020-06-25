Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Григорьев рассказал, как разоблачали фейки о голосовании на Дальнем Востоке

Григорьев рассказал, как разоблачали фейки о голосовании на Дальнем Востоке

 Строительство трассы «Таврида» закончат в 2023 году

Строительство трассы «Таврида» закончат в 2023 году
Песков заявил, что поправки вызваны необходимостью закрепить суверенитет России

Песков заявил, что поправки вызваны необходимостью закрепить суверенитет России

 Жириновский примет участие в голосовании по Конституции 26 июня

Жириновский примет участие в голосовании по Конституции 26 июня
США готовы отправлять в бой учебные самолеты F-22

США готовы отправлять в бой учебные самолеты F-22

 Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа
Григорьев рассказал, как разоблачали фейки о голосовании на Дальнем Востоке

Григорьев рассказал, как разоблачали фейки о голосовании на Дальнем Востоке

 Строительство трассы «Таврида» закончат в 2023 году

Строительство трассы «Таврида» закончат в 2023 году
Песков заявил, что поправки вызваны необходимостью закрепить суверенитет России

Песков заявил, что поправки вызваны необходимостью закрепить суверенитет России

 Жириновский примет участие в голосовании по Конституции 26 июня

Жириновский примет участие в голосовании по Конституции 26 июня
США готовы отправлять в бой учебные самолеты F-22

США готовы отправлять в бой учебные самолеты F-22

 Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа
12:01   25 Июня 2020
Политика

Статью Путина о Второй мировой войне в переводе опубликовала немецкая газета junge Welt

Статью Путина о Второй мировой войне в переводе опубликовала немецкая газета junge Welt

Статья президента РФ Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" вызвала интерес во всем мире. Немецкая молодежная газета левой ориентации junge Welt опубликовала сокращенный перевод статьи.

Немецкие журналисты из junge Welt опубликовали сокращенный перевод статьи президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне, сделав акцент на Мюнхенском сговоре, который и дал возможность Гитлеру развязать войну. Даже фотографию для перевода, как сообщает ТАСС, немцы выбрали из архивов встречи в Мюнхене.

На это фотографии запечатлены настоящие виновники Второй мировой войны: Невилл Чемберлен, Бенито Муссолини, Адольф Гитлер и Эдуар Даладье. В 1938 году во время встречи в Мюнхене они подписали договор о разделе Чехословакии без участия представителей этой страны. Вернувшись в Лондон, Чемберлен заявил, что принес англичанам мир.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#путин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...