Путин поздравил Татарстан со 100-летием республики

Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил жителей Татарстана со 100-летием республики. Соответствующее сообщение опубликовано на интернет-ресурсе Кремля.

По словам президента, Татарстан является одним из регионов-лидеров. На территории республики удачно реализуется большое количество инициатив в промышленном и сельском хозяйстве, а также в социальной сфере. Путин отметил уважительное отношение граждан Татарстана к отеческим традициям.

Также президент подчеркнул вклад татар в укрепление государственности РФ, развитие экономики, образования и науки. Соответствующую информацию опубликовало ТАСС.