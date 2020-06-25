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11:58   25 Июня 2020
Политика

Путин поздравил Татарстан со 100-летием республики

Путин поздравил Татарстан со 100-летием республики

Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил жителей Татарстана со 100-летием республики. Соответствующее сообщение опубликовано на интернет-ресурсе Кремля.

По словам президента, Татарстан является одним из регионов-лидеров. На территории республики удачно реализуется большое количество инициатив в промышленном и сельском хозяйстве, а также в социальной сфере. Путин отметил уважительное отношение граждан Татарстана к отеческим традициям.

Также президент подчеркнул вклад татар в укрепление государственности РФ, развитие экономики, образования и науки. Соответствующую информацию опубликовало ТАСС.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #татарстан #политика

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