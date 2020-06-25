Министр культуры сообщила о возможном открытии кинотеатров в России с 15 июля

Кинотеатры могут заработать в России к 15 июля. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

В настоящее время в России зарегистрировано 614 696 человек с положительным тестом на коронавирус. За последние сутки число заболевших увеличилось на 7099. Более 375 826 пациентов с COVID-19 полностью вылечились и были выписаны.

Заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина заявила о том, что в России есть четкая тенденция к снижению выявления случаев заболевания коронавирусной инфекцией.