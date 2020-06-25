Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Григорьев рассказал, как разоблачали фейки о голосовании на Дальнем Востоке

Григорьев рассказал, как разоблачали фейки о голосовании на Дальнем Востоке

 Строительство трассы «Таврида» закончат в 2023 году

Строительство трассы «Таврида» закончат в 2023 году
Песков заявил, что поправки вызваны необходимостью закрепить суверенитет России

Песков заявил, что поправки вызваны необходимостью закрепить суверенитет России

 Жириновский примет участие в голосовании по Конституции 26 июня

Жириновский примет участие в голосовании по Конституции 26 июня
США готовы отправлять в бой учебные самолеты F-22

США готовы отправлять в бой учебные самолеты F-22

 Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа
Григорьев рассказал, как разоблачали фейки о голосовании на Дальнем Востоке

Григорьев рассказал, как разоблачали фейки о голосовании на Дальнем Востоке

 Строительство трассы «Таврида» закончат в 2023 году

Строительство трассы «Таврида» закончат в 2023 году
Песков заявил, что поправки вызваны необходимостью закрепить суверенитет России

Песков заявил, что поправки вызваны необходимостью закрепить суверенитет России

 Жириновский примет участие в голосовании по Конституции 26 июня

Жириновский примет участие в голосовании по Конституции 26 июня
США готовы отправлять в бой учебные самолеты F-22

США готовы отправлять в бой учебные самолеты F-22

 Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа
11:54   25 Июня 2020
Категория

Омский губернатор Александр Бурков принял участие в голосовании по поправкам в первый день

Омский губернатор Александр Бурков принял участие в голосовании по поправкам в первый день

Губернатор Омской области Александр Бурков проголосовал по поправкам к Конституции РФ, сообщают местные СМИ.

Придя на избирательный участок, Бурков предъявил паспорт, получил бюллетень и отправился в кабину, где сделал свой выбор, а затем вышел и опустил документ в ящик для голосования. По мнению Буркова, одной из важнейших поправок является обязательная гарантированная индексация пенсий и социальных пособий.

В Омской области работают более 1,7 тысячи избирательных комиссий, также организовано еще 42 участка. На всех участках есть все необходимые средства защиты от коронавируса. Кроме того, в регионе открыто более 2,1 тысячи уличных точек для голосования.

Голосование по поправкам к Конституции РФ продлится до 1 июля включительно, этот день станет для россиян выходным. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. Ранее RT сообщил, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок к Конституции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#конституция #александр бурков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...