Омский губернатор Александр Бурков принял участие в голосовании по поправкам в первый день

Губернатор Омской области Александр Бурков проголосовал по поправкам к Конституции РФ, сообщают местные СМИ.

Придя на избирательный участок, Бурков предъявил паспорт, получил бюллетень и отправился в кабину, где сделал свой выбор, а затем вышел и опустил документ в ящик для голосования. По мнению Буркова, одной из важнейших поправок является обязательная гарантированная индексация пенсий и социальных пособий.

В Омской области работают более 1,7 тысячи избирательных комиссий, также организовано еще 42 участка. На всех участках есть все необходимые средства защиты от коронавируса. Кроме того, в регионе открыто более 2,1 тысячи уличных точек для голосования.

Голосование по поправкам к Конституции РФ продлится до 1 июля включительно, этот день станет для россиян выходным. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. Ранее RT сообщил, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проголосовал по вопросу принятия поправок к Конституции.