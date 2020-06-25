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11:50   25 Июня 2020
Общество

Организацию "Голос" уличили в тиражировании фейков о голосовании по поправкам

Организацию "Голос" уличили в тиражировании фейков о голосовании по поправкам

Один из новых фейков организации "Голос" был разоблачен в ходе проверки. Сообщение о якобы принуждении работников предприятия "Уралтрансмаш" к голосованию оказалось несостоятельным, заявил член СПЧ Александр Брод.

Организация "Голос" распространила вброс о том, что на екатеринбургском заводе "Уралтрансмаш" сотрудников принуждают к голосованию. Разоблачила фейковые сообщения ассоциация "Независимый общественный мониторинг". Член Совета при Президенте РФ по правам человека Александр Брод уточнил, что руководство предприятия лишь информировало сотрудников о датах и времени голосования, а также провело беседу о профилактических мерах для предотвращения распространения коронавируса.

Уточняется, что документом, который, по заявлению "Голоса", якобы принуждал к голосованию, было приглашение с информацией о графике работы УИКа. Сообщения были признаны провокацией.

Ранее "Голос" заявлял о непричастности к провокационной "методичке для голосующих", которая была размещена в Сети от имени организации. Рекомендации из памятки нарушали УК. На сайте ассоциации таже присутствуют некорректные советы для избирателей, в частности, "фиксировать" происходящее на фото и видео.

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Автор: Яна Либерман
#голосование #избиратели #голос #фейк

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