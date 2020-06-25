Григорьев рассказал, как разоблачали фейки о голосовании на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке завершился первый день всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Без провокаций не обошлось, но к действиям дезинформаторов были готовы, рассказал «Политике сегодня» руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

«Достаточно большое количество фейков, распространяется неточная информация: как конкретная дезинформация и ложь, так и неточные оценки, неточные квалификации, когда разрешенные по закону действия называются "запрещенными". Вот этого достаточно много, но мы предполагали, что это будет. На Дальнем Востоке тоже достаточно большое количество фейков», — поделился общественник с корреспондентом «Политики сегодня».

Сегодня Независимый общественный мониторинг (НОМ) проинформировал о гражданине, сообщившем в организацию о подвозе избирателей к одному из участков в Магаданской области. Наблюдатели оперативно проверили эту информацию: оказалось, это фейк. Но гражданин не успокоился и распространил новый «вброс»: якобы, из telegram-канала «Magadan.live» (который в действительности не существует) стало известно о массовом подвозе избирателей к избирательному участку.

«Однако, достаточно легко определить, что данный канал отсутствует в Telegram и, следовательно, информация в очередной раз не подтверждается. Более того, в регионе сообщили, что автор четырех недостоверных заявлений, не числится в списках наблюдателей на данном участке для голосования, что в целом ставит под сомнение реальность личности автора обращения», — сообщили в НОМ.

По словам Григорьева, все наблюдатели были готовы к такому развитию событий. Перед любым голосованием количество информационных провокаций возрастает, но проблема уже привычная.

«Наши общественные палаты, 1600 общественных организаций, которые наблюдают за выборами, сотни тысяч наших наблюдателей, — все это предполагали и даже к этому привыкли», — рассказал Григорьев.

В НОМ также разоблачили деструктивную деятельность организации «Голос», отличившуюся и во время других демократических мероприятий в России. На этот раз «Голос» заявил о принуждении к голосованию на заводе Уралтрансмаш в Екатеринбурге: якобы, руководство заставляет работников голосовать. Незамедлительно была проведена проверка — сообщение от «Голоса», предсказуемо, оказалось фейком.