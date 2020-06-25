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Макрон обсудит с Путиным проблемы Ливии, Ирана и распространение коронавируса

Макрон обсудит с Путиным проблемы Ливии, Ирана и распространение коронавируса

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11:41   25 Июня 2020
Политика

Макрон обсудит с Путиным проблемы Ливии, Ирана и распространение коронавируса

Макрон обсудит с Путиным проблемы Ливии, Ирана и распространение коронавируса

Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции планирует провести президент Франции Эммануэль Макрон.

Встреча российского и французского президентов в видеоформате пройдет в пятницу 26 июня во второй половине дня. Об этом со ссылкой на представителя администрации президента Франции сообщает ТАСС. Лидеры обсудят ряд вопросов региональной политики, включая проблемы Ливии и Ирана, а также распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #макрон

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