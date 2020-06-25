МИД РФ готов принять меры в случае решения США перебросить войска из ФРГ в Польшу

Россия готова принять меры для обеспечения безопасности страны и ее союзников в случае необходимости. Так в МИД РФ прокомментировали планы США перебросить войска из ФРГ в Польшу.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что Америка может перебросить часть своих военнослужащих из Германии в Польшу. Этим он поделился во время приема польского президента Анджея Дуды в Белом доме.

Польский лидер сообщил о том, что американские войска в Европе служат защитой от "сильных имперских тенденций" с российской стороны, и попросил у Трампа не выводить их с европейской территории.