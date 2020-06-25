Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Все субъекты России подготовлены для проведения ЕГЭ

Все субъекты России подготовлены для проведения ЕГЭ

 ЦИК сообщает об отсутствии сбоев в системе голосования

ЦИК сообщает об отсутствии сбоев в системе голосования
Макрон обсудит с Путиным проблемы Ливии, Ирана и распространение коронавируса

Макрон обсудит с Путиным проблемы Ливии, Ирана и распространение коронавируса

 МИД РФ готов принять меры в случае решения США перебросить войска из ФРГ в Польшу

МИД РФ готов принять меры в случае решения США перебросить войска из ФРГ в Польшу
Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

 Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил
Все субъекты России подготовлены для проведения ЕГЭ

Все субъекты России подготовлены для проведения ЕГЭ

 ЦИК сообщает об отсутствии сбоев в системе голосования

ЦИК сообщает об отсутствии сбоев в системе голосования
Макрон обсудит с Путиным проблемы Ливии, Ирана и распространение коронавируса

Макрон обсудит с Путиным проблемы Ливии, Ирана и распространение коронавируса

 МИД РФ готов принять меры в случае решения США перебросить войска из ФРГ в Польшу

МИД РФ готов принять меры в случае решения США перебросить войска из ФРГ в Польшу
Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

Законы США уберегут вандалов от сурового возмездия Трампа

 Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил

Трамп разыгрывает карту миротворца перед выборами, но ядерный Китай ее побил
11:29   25 Июня 2020
Политика

МИД РФ готов принять меры в случае решения США перебросить войска из ФРГ в Польшу

МИД РФ готов принять меры в случае решения США перебросить войска из ФРГ в Польшу

Россия готова принять меры для обеспечения безопасности страны и ее союзников в случае необходимости. Так в МИД РФ прокомментировали планы США перебросить войска из ФРГ в Польшу.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что Америка может перебросить часть своих военнослужащих из Германии в Польшу. Этим он поделился во время приема польского президента Анджея Дуды в Белом доме.

Польский лидер сообщил о том, что американские войска в Европе служат защитой от "сильных имперских тенденций" с российской стороны, и попросил у Трампа не выводить их с европейской территории.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#сша #польша #фрг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...