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11:27   25 Июня 2020
Общество

Все субъекты России подготовлены для проведения ЕГЭ

Все субъекты России подготовлены для проведения ЕГЭ

Финальную готовность всех регионов РФ к проведению кампании по сдаче ЕГЭ подтвердил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

На пресс-конференции представитель Рособрнадзора сообщил, что 25 июня в Москве ведется финальная апробация всей техники и работы по печати экзаменационных листов. В этой кампании участвуют все субъекты РФ.

"На сегодняшний день мы видим готовность практически всех субъектов", — заявил Музаев в ходе пресс-конференции.

В процессе контрольной апробации ведутся проверки готовности инструкторов и наблюдателей к проведению всероссийского Единого государственного экзамена. Также проверяют печатные аппараты во всех пунктах сдачи ЕГЭ, чтобы не было помех с обеспечением учащихся контрольно-измерительными материалами.

По утвержденному расписанию ЕГЭ на 2020 год, первый экзамен начнется 3 июля. В этот день российские школьники будут сдавать географию, литературу и информатику. Около 714 тыс. участников будут проходить ЕГЭ в 2020 году.

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Автор: Руслан Неглинный
#егэ #2020

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