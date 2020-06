ФСИН опровергла вбросы о COVID-19 среди осужденных в России

Множество публикаций о коронавирусе среди российских заключенных оказались вбросами, передает замглавы ФСИН России Александр Хабаров.

Федеральная служба исполнения наказаний за все время пандемии COVID-19 выявила множество фейков о массовом выявлении вируса в российских тюрьмах, передает ТАСС со ссылкой на замдиректора ведомства Хабарова.

Замглавы сообщил, что чаще всего издания просто публиковали вымысел и при проверке заключенных с коронавирусом обнаружено не было. Например, была информация о том, что 80 осужденных попали в больницу, и никто их не лечит. Иногда ведомству попадались вбросы с преувеличением реальной ситуации.

Зарубежные издания Financial Times и The New York Times публиковали недостоверную информацию о ситуации с COVID-19 в России. Комиссия Госдумы попросила Генпрокуратуру проверить их фейковые материалы.