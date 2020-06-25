Оперштаб РФ рассказал про 7113 новых случаев коронавируса за последние сутки

Оперштаб сообщил, что за последние сутки в России выявлено 7113 новых случаев коронавируса в 82 регионах страны.

Из 7113 новых случаев COVID-19 около 32% людей не имели никаких клинических проявлений. Полностью выздоровело 6342 человека. Также насчитывается 92 летальных исхода за последние сутки.

"Всего на сегодняшний день в России выявлено 613 994 случая коронавируса в 85 регионах", — сообщает оперштаб.

За весь период выздоровело 375 164 человека, а летальных исходов с COVID-19 зафиксировано 8605.