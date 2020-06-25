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11:07   25 Июня 2020
Политика

Оперштаб РФ рассказал про 7113 новых случаев коронавируса за последние сутки

Оперштаб РФ рассказал про 7113 новых случаев коронавируса за последние сутки

Оперштаб сообщил, что за последние сутки в России выявлено 7113 новых случаев коронавируса в 82 регионах страны.

Из 7113 новых случаев COVID-19 около 32% людей не имели никаких клинических проявлений. Полностью выздоровело 6342 человека. Также насчитывается 92 летальных исхода за последние сутки.

"Всего на сегодняшний день в России выявлено 613 994 случая коронавируса в 85 регионах", — сообщает оперштаб.

За весь период выздоровело 375 164 человека, а летальных исходов с COVID-19 зафиксировано 8605.

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Автор: Юлия Яковлева
#статистика #коронавирус #COVID-19

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